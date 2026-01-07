След рутинна проверка на язовир "Елешница", с. Цонево, инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във Варна извадиха 2 броя хрилни мрежи, с обща дължина 100 метра.Мрежите бяха поставени от неизвестен нарушител и имаше уловена 10 кг риба, която върнаха обратно във водата, съобщиха от ИАРА-Варна.