105 балона полетяха в небето в чест на създаването на варненския драматичен театър
© Varna24.bg
Днес, целият екип на театъра се събра за тържественото отбелязване на годишнината. Актьорите поднесоха цветя и се поклониха пред паметника на тогавашния кмет на Варна Иван Церов. Именно Церов поставя и първия камък, с който дава началото на строежа на варненския театър през 1912 година.
Тогавашният градоначалник дава обещание на варненци да изгради театър в Морската столица ако бъде избран за кмет, припомниха днес от екипа на "Стоян Бъчваров. Това се случва на третата година от мандата му.
Днес, варненският драматичен театър гастролира в над 200 града в страната. "Ние успяхме от регионален център на изкуството да станем национален. Аплодисментите в тези 200 града през последните 5 години правят варненския театър фактор от национално значение", каза директорът Даниела Димова и пожела на целия екип да получат и европейско признание в следващите 5 години.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:01 / 11.03.2026
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна насти...
20:44 / 10.03.2026
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.