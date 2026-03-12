105 балона полетяха в небето е чест на създаването на варненския драматичен театър "Стоян Бъчваров“.Днес, целият екип на театъра се събра за тържественото отбелязване на годишнината. Актьорите поднесоха цветя и се поклониха пред паметника на тогавашния кмет на Варна Иван Церов. Именно Церов поставя и първия камък, с който дава началото на строежа на варненския театър през 1912 година.Тогавашният градоначалник дава обещание на варненци да изгради театър в Морската столица ако бъде избран за кмет, припомниха днес от екипа на "Стоян Бъчваров. Това се случва на третата година от мандата му.Днес, варненският драматичен театър гастролира в над 200 града в страната. "Ние успяхме от регионален център на изкуството да станем национален. Аплодисментите в тези 200 града през последните 5 години правят варненския театър фактор от национално значение", каза директорът Даниела Димова и пожела на целия екип да получат и европейско признание в следващите 5 години.