В Деня на народните будители Варненският свободен университет събра бъдещи инженери и архитекти в XI издание на Националното състезание за креативни умения "Varna Spaghetti Engineering“.Участваха 11 ученически отбора от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия във Варна, Шумен, София, Велико Търново и Бургас. Организатор на събитието е катедра "Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, отличена с награда "Варна“ за принос в инженерното образование.След оспорвана конкуренция първо място зае отбор "Hasta La Vista“: Мертан Ибрямов, Радослав Делинешев и Станислав Андреев от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Шумен. Екипът постигна най-високи резултати по критериите сложност, икономичност, носимоспособност и оригиналност. В състезателната програма тяхната конструкция от спагети с периметър на покрива 154 см, върху колона с височина 125 см, издържа натоварване от 900 г.Второ място бе присъдено на отбор "Future Makers“: Моника Любенова, Виктор Сотиров и Наталия Сиракова от ПГСАГ "Васил Левски“ – Варна.Трето място – отбор "Паста Мастери“: Исмет Осман, Даниела Гърнева и Кристина Петканска от ПГСАГ "Кольо Фичето“ – Бургас.Специални награди:Камарата на строителите в България – регионална колегия Варна – присъди наградата за най-добра презентация на отбора "Проект X“ от ПГСАГ "Ангел Попов“ – Велико Търново, в състав Вяра Стоянова, Петя Димитрова и Йордан Янакиев. Ръководител на екипа е арх. Мартин Лазаров – възпитаник на Варненския свободен университет и сред първите ментори на състезанието. Тримата единадесетокласници впечатлиха журито и гостите със специална презентация, създадена по време на подготовката им, която съчета инженерна прецизност и артистичност (презентацията е публикувана на сайта).Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране отличи отбора "НОИТ“ – Виктория Трифонова, Петър Янев и Самуил Шемуни от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев“.Камарата на архитектите в България – регионална колегия Варна – връчи отличието "Стомана от спагети“ на отбора от ПГСАГ "Кольо Фичето“ – Бургас за най-красива и стройна конструкция. Отличени са Ралица Кисьова, Анастасия Едрева и Лилия Валиева.Тази година участниците бяха изправени пред предизвикателството да проектират и изградят плоска покривна конструкция, поддържана само от една колона, с височина минимум 50 сантиметра, която покрива възможно най-голяма площ и издържа концентриран товар от поне 300 грама. Отборите разполагаха с ограничени материали – два пакета спагети с общо тегло един килограм и пистолет за горещ силикон. Всички участници успешно се справиха със задачата.Атмосферата по време на състезанието беше зареждаща и творческа. Бъдещите инженери и архитекти демонстрираха прецизност, логическо мислене и въображение, а техните ментори – студенти от специалностите "Строителство на сгради и съоръжения“ и "Архитектура“ – ги подкрепяха във всяка стъпка от подготовката.Събитието беше открито от доц. д-р Елеонора Танкова, заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие на Варненския свободен университет, която подчерта, че състезанието въплъщава стремежа на университета да изгражда среда, в която младите хора развиват потенциала си и създават общност от бъдещи ментори.Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, декан на Архитектурния факултет, поздрави участниците и отбеляза, че единадесетте отбора вече са победители, които поставят началото на своето професионално израстване, съобщиха от Варненския свободен университетСъстезанието се организира от катедра "Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет с подкрепата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, "Хидрострой“ АД, "Планекс Варна“, "Атрим“, "МС Билд Инвест“, "Апартинвест Иванови“ и "Рьофикс“.Медийни партньори са вестник "Строител“, БНР – Радио Варна и информационна агенция Moreto.net.