111 шахматисти от почти всички центрове в страната, както и представители на федерациите на Франция, Румъния и Украйна взеха участие в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов“.

Проявата се проведе през уикенда в Юнашкия салон на морската столица и бе организирана от шахматен клуб "Каиса“ с председател Минко Шишков, като по традиция бе подкрепена от Дирекция "Спорт“ към Община Варна.

Участниците премериха сили в 7 кръга по Швейцарската система, като бяха разделени в две направления – категория OPEN и подрастващи до 12 г. Главен съдия на събитието бе Димитър Янев.

Класиране турнир OPEN



1.Лъчезар Йорданов

3.Антон Костадинов

Класиране турнир подрастващи до 12 г

1.Павел Лозанов

2.София Омер – (Рум)

3.Добромир Тотев

Турнирът е посветен на големия състезател, треньор и шахматен деятел, майстор на спорта и основател на шахматен клуб "Каиса“ – Теодоси Костадинов (Тео).