111 шахматисти от почти всички центрове в страната, както и представители на федерациите на Франция, Румъния и Украйна взеха участие в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов“.Проявата се проведе през уикенда в Юнашкия салон на морската столица и бе организирана от шахматен клуб "Каиса“ с председател Минко Шишков, като по традиция бе подкрепена от Дирекция "Спорт“ към Община Варна.Участниците премериха сили в 7 кръга по Швейцарската система, като бяха разделени в две направления – категория OPEN и подрастващи до 12 г. Главен съдия на събитието бе Димитър Янев.1.Лъчезар Йорданов3.Антон Костадинов1.Павел Лозанов2.София Омер – (Рум)3.Добромир ТотевТурнирът е посветен на големия състезател, треньор и шахматен деятел, майстор на спорта и основател на шахматен клуб "Каиса“ – Теодоси Костадинов (Тео).