111 участници се включиха в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов"
Проявата се проведе през уикенда в Юнашкия салон на морската столица и бе организирана от шахматен клуб "Каиса“ с председател Минко Шишков, като по традиция бе подкрепена от Дирекция "Спорт“ към Община Варна.
Участниците премериха сили в 7 кръга по Швейцарската система, като бяха разделени в две направления – категория OPEN и подрастващи до 12 г. Главен съдия на събитието бе Димитър Янев.
Класиране турнир OPEN
1.Лъчезар Йорданов
3.Антон Костадинов
Класиране турнир подрастващи до 12 г
1.Павел Лозанов
2.София Омер – (Рум)
3.Добромир Тотев
Турнирът е посветен на големия състезател, треньор и шахматен деятел, майстор на спорта и основател на шахматен клуб "Каиса“ – Теодоси Костадинов (Тео).
