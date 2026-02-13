12 месеца туризъм рекламира Варна на най-голямото изложение в Румъния
По време на туристическата борса заместник-кметът с ресор туризъм Снежана Апостолова проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република България в Румъния Н.Пр. Радко Влайков, на която бяха коментирани реални възможности за промотиране на Варна чрез дипломатическата мисия и набелязани конкретни инициативи. Представителният щанд беше посетен и от посланика на Израел в Румъния, с когото Апостолова обсъди значимостта на израелските туристи за морската ни столица. Проведени бяха разговори с един от водещите туроператори в Румъния със значителен дял на северното ни Черноморие и българския му партньор относно потенциални съвместни инициативи. С представител на румънска авиокомпания бяха обсъдени бъдещите планове за развитие на полетната мрежа в посока Варна.
Водещото туристическо изложение в Румъния е възможност Варна да затвърди позициите си на търсена и предпочитана дестинация от румънските ни съседи не само през летния сезон. Градът и курортните комплекси се рекламират като целогодишна възможност за туризъм с отлични условия за настаняване и разнообразни варианти за развлечения и прекарване на свободното време. На фокус са многообразието от възможности за почивка, кратки пътувания и специализиран туризъм през четирите сезона, както и богатата гама от културно-исторически обекти, природни ресурси и опции за СПА и уелнес преживявания.
По време на пролетното издание на изложението интересът на широката публика е насочен и към търсене на атрактивни оферти за Великденските празници. Те могат да се информират за хотелите на територията на община Варна, които предлагат този тип оферти, както и да бъдат стимулирани да изберат и допълнителни туристически услуги по време на престоя си като СПА и уелнес процедури, посещение на забележителности, атракции и събития, част от културния и спортния календар на града.
Предоставяните рекламно-информационни материали са на румънски език, което допринася за интереса на посетителите. По покана на дирекция "Туризъм“ във форума отново се включи Юлия Баховски – румънски журналист и блогър – своеобразен посланик на дестинацията. И през четирите дни тя показва Варна пред своята аудитория и многобройната публика на изложението чрез разговори, снимки и публикации. За успешното и пълноценно представяне на Варна като предпочитана дестинация допринася и силното участие на туристическия бизнес от региона – хотелски комплекси и туроператори, както и стартиралата дигитална реклама в социалните мрежи чрез фейсбук страницата на VisitVarna.
Румъния продължава да е един от най-важните външни пазари за България поради целогодишната активност на румънските туристи, географската близост и устойчивия интерес към различните сегменти на туристическия продукт, посочват експертите от общинската дирекция "Туризъм“. Според официалните статистически данни това е чуждестранен пазар номер 1 за дестинация Варна през последните години с 29% дял от целия туристопоток в региона за 2025 г., като 314 697 румънски граждани са избрали дестинацията за своята ваканция или уикенд. Реализираните нощувки са 1 294 530 и бележат ръст от 5%, с 25% дял от общия брой нощувки на територията на община Варна.
С участието си в пролетното издание на най-голямото туристическо изложение в Румъния Община Варна затвърждава ангажимента си за целенасочено международно представяне на дестинацията, повишаване на присъствието на ключови пазари и изграждане на устойчив положителен имидж, който да допринася за икономическото развитие на региона целогодишно.
