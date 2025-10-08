От 10 до 12 октомври в спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица ще се проведе четвъртото издание на турнира по стрелба с лък на закрито "Млади стрелци“ – организиран от ОСК "Млади стрелци“ със съдействието на Община Варна и Министерството на младежта и спорта.Очаква се в надпреварата да се включат 140 стрелци от 17 клуба в страната. Те ще бъдат разделени в няколко категории: мъже, жени, под 21 г., под 18 г. и 50+ в дивизиите рекърв, компаунд, гол и традиционен лък – индивидуално и отборно.Сред тях е и представителят на домакините и национален състезател Станислав Стамов, който през този сезон се представи достойно в два кръга на Световната купа и в пет на Европейската купа.Според главният организатор Стамен Стамов за първи път неофициално ще бъде изпробвана и новата дисциплина - микс (момче и момиче). Специален гост на събитието ще бъде председателят на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков, а главен съдия на турнира е Деси Бадинова.10.10 /петък/ 18:00 ч. – Официална тренировка 20:00 ч. – Техническа конференция11.10 /събота/ 08:30 ч. – Прострелка 08:50 ч. – Официално откриване 09:00 ч. – Квалификация 111:00 ч. – Квалификация 212:50 ч. – Награждаване на категориите без елиминации13:00 ч. – Обяд14:00 ч. – Прострелка елиминация14:30 ч. – 1/16 елиминация16:00 ч. – 1/8 елиминация12.10 /неделя/ 09:00 ч. – Прострелка 09:40 ч. – Индивидуални елиминации – финали 12:30 ч. – Награждаване и закриване на състезанието