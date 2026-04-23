Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение срещу две момчета – на 15 и 18 години във връзка със смъртта на 46-годишен мъж в ж.к. "Владислав Варненчик“. Деянието е извършено на 13 април по хулигански подбуди. Двамата обвиняеми обжалваха определенията на Варненския окръжен съд, с които им е била определена мярка "задържане под стража“.

По отношение на по-младия обвиняем, съобразно изискванията на закона, делото бе разгледано при закрити врати.

От данните по досъдебното производство става ясно, че това не е първото нападение на същата група срещу хора, чийто етнически произход или скитнически начин на живот членовете й не одобряват. Двамата са участвали в подобно нападение и 2 дни преди разследваното сега престъпление.

Съдебният състав взе предвид повдигнатото обвинение срещу непълнолетния младеж – умишлено убийство по хулигански подбуди. Достатъчно са доказателствата, за да се обоснове предположението, че той е съпричастен към престъплението. Към законовата презумпция – че при това престъпление се приема за реална опасността от извършване на престъпление и укриване при по-лека мярка, съдът добави лошите характеристични данни за обвиняемия и регистрираните противообществени прояви в миналото.

Те са започнали от 13-годишната му възраст и не са спрели, въпреки прилагането на мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Във второто съдебно заседание защитата на 18-годишния Матей К. подчерта младата му възраст, чистото съдебно минало, липсата на предходни регистрации в полицията, предстоящото завършване на средно образование. Прокурорът се позова на факта, че настоящата проява не е изолиран случай в живота му. Той е участвал в такова нападение безпричинно и за развлечение не само по хулигански, но и по ксенофобски подбуди само 2 дни по-рано, а в миналото и над друго лице.

Съдът съобрази обвинението за умишлено нанасяне на телесна повреда в съучастие и по хулигански подбуди. Въззивният състав изреди специфичните характеристики на деянието, високата му обществена опасност, активното участие в групов побой над лица, които принадлежат към група, която тази общност не толерира и съзнателното търсене на такава жертва. И в този случай деянието и деецът имат висока социална опасност. Личните интереси на обвиняемия не могат да се противопоставят на обществения ред и сигурност. Затова подходяща е единствено мярката "задържане под стража“, категоричен бе съставът на Апелативен съд – Варна.

Определенията на втората инстанция не подлежат на обжалване.