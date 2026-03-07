Вчера сутринта, в Трето РУ са получени сигнали от жители кв.Трошево, за увредени гуми на леки автомобили, чрез срязване с остър предмет, съобщават от ОДМВР- Варна.Отзовалите се веднага на място служители на реда са установили 14 коли, по които са нанесени повреди. Криминалистите са започнали издирване на извършителя и бързо са го установили. Задържали са 17-годишен варненец, криминално проявен и осъждан.Младежът е познат на органите на реда с множество кражби и грабежи. Непълнолетният е задържан в районното управление и ще бъде приет в " Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни"- Варна. Случаят е докладван на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства по чл.216, ал.1 от НК.