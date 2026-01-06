17-годишният Георги Венов от Враца извади Богоявленския кръст във Варна. Ученикът скочи в студеното море заедно с още над 100 смелчаци, между които и една дама.Георги скача за кръста за втора поредна година, призна той. Той е дългогодишен състезател по водна топка.На излизане от морето Георги целуна кръста и пожела на всички много здраве през 2026 година.