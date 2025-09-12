ЗАРЕЖДАНЕ...
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
83-тата година на учебното учреждение ще бъде отбелязана с връчване на бюст на Колю Фичето и почетен плакет от Камарата на строителите. Областното представителство на варненската браншова организация, в лицето на председателя й – инж. Пенко Стоянов и Светослав Жеков, член на ОС, ще засвидетелстват признателността на КСБ към колектива на гимназията за дългогодишния им принос в развитието на поколения специалисти, отдали знанията и опита си на строителната професия.
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна. Офелия Николова, директор на професионалната гимназия, ще спази дългогодишната традиция да връчи "КЛЮЧ НА ЗНАНИЕТО" на един от учениците, приет с най-висок бал. Това е Борис Михаил Стефанов от 8 "Б" клас. Той ще се обучава в специалността "Строителство и архитектура" с немски език.
147 са дванадесетокласниците, които предстои да завършат Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" във Варна.
Официални гости на събитието:
Представители на РУО – Варна
инж. Пенко Стоянов – предс. на КСБ - ОП Варна
Светослав Жеков, член на ОС на КСБ - ОП Варна
Доц. д-р Дария Михалева, р-л на катедра
"Строителство на сгради и съоръжения" - ВСУ "Черноризец Храбър"
Арх. Калин Велчев, Камара на архитектите - Варна
