Водачка на лека кола, притежаваща книжка от 7 месеца, е предизвикала катастрофа, вчера, в ранния следобед, в района на Девня. 18 – годишната водачка е навлязла в насрещната пътна лента и се е блъснала в движещия се по нея товарен автомобил.От удара младата жена е с фрактури на бедро, капачка на коляно и е настанена в отделение по ортопедия, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.