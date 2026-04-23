Общо 19 личности и колективи са предложени за присъждане на награда "Варна“ за 2026 г. в сферата на науката и образованието. Номинациите бяха утвърдени по време на днешното заседание на ПК "Наука и образование“ към Общински съвет – Варна, след като бяха разгледани предложенията на Експертната комисия по отличията.

В сферата на науката и висшето образование са номинирани общо осем личности и колективи, отличили се със значими постижения в преподавателската и научноизследователската дейност.

В системата на предучилищното и училищното образование общият брой на номинациите е 11. От тях индивидуални награди ще бъдат присъдени на трима ученици и четирима учители. За престижното отличие са предложени четири училища и детски градини от Варна. В категория "Колектив на годината“ в областта на средното училищно образование комисията реши отличието да бъде поделено между две училища – Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски“ и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“.

В две от категориите – "Учител на годината" в областта на предучилищното образование и "Колектив на годината" в областта на основното образование, тази година нямаше номинации.

Окончателното решение за присъждане на наградите Общинският съвет ще вземе на редовното си заседание на 30 април.

По традиция отличията "Варна“ се връчват в навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

