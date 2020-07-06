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|2 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
PCR, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 923, îáùî 153 576. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 5 740, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 2579.
458 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 28 ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèå.
Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 2925, çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 17.
Äàííèòå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâàò, ÷å 5 äóøè ñà ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, îáùî ïî÷èíàëè çà öåëèÿ ïåðèîä - 246.
Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 23, Ñîôèÿ (îáëàñò) - 6, Ïëîâäèâ - 5, Ïàçàðäæèê - 5, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 5, Êþñòåíäèë - 9, Âàðíà - 2, Âåëèêî Òúðíîâî - 2, Ãàáðîâî - 1, Ñëèâåí -1
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Êîìåíòàðè (21)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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16 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
11:03 / 05.07.2020
Øåôúò íà "Ïèðîãîâ" ñ ïðîãíîçà, êîÿòî öÿëà Áúëãàðèÿ ÷àêàøå
10:54 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:32 / 04.07.2020
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