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2 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 âúâ Âàðíà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 07:45 / 06.07.2020Êîìåíòàðè (21)893
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63 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà å äîñòà ãîëÿì ñïàä îò çàðàçåíèòå îò â÷åðà, êîèòî áÿõà 180. 

PCR, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 923, îáùî 153 576. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 5 740, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 2579.

458 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 28 ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèå.

Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 2925, çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 17.

Äàííèòå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâàò, ÷å 5 äóøè ñà ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, îáùî ïî÷èíàëè çà öåëèÿ ïåðèîä - 246.

Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 23, Ñîôèÿ (îáëàñò) - 6, Ïëîâäèâ - 5, Ïàçàðäæèê - 5, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 5, Êþñòåíäèë - 9, Âàðíà - 2, Âåëèêî Òúðíîâî - 2, Ãàáðîâî - 1, Ñëèâåí -1



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4212
06.07.2020 Ïðîô. Âèòàíîâ: Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ ìîæå äà äîñòèãíå 10 000
05.07.2020 Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Óâåëè÷åíèåòî íà ñëó÷àèòå íå ñå äúëæè íà ïîâå÷åòî
òåñòîâå!
05.07.2020 Îùå 15 îò êîíòàêòíèòå íà çàðàçåíèÿ àáèòóðèåíò ñà ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè
05.07.2020 Äîðè íà Àíòàðêòèêà ñå âçèìàò ìåðêè çà áîðáà ñ âèðóñà
05.07.2020 ÏÐ-êàòà íà Áîðèñîâ: Ã-í ïðåìèåð, ñëåäè íè äðîí! Îòãîâîðúò ìó êóëòîâ: Íà Ðàäåâ å!
05.07.2020 Èêîíîìèñòè àëàðìèðàò - êðèçàòà ñëåä âèðóñà ùå å íåâèæäàíà
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/702 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ïðåäëàãàì íà äåáèëíèòå åãîèñòè÷íè áåçñúâåñòíè áåçîòãîâîðíè áåç÷îâå÷íè áúëãàðè êîèòî òâúðäÿò ÷å êîðîíîâèðóñà å ëúæà âñè÷êè òå äà îòèäàò ñàíèòàðè â âñè÷êèòå áîëíèöè íà öÿëà Áúëãàðèÿ çà äà ñå çàðàçÿò ñ òàçè áîëåñò äà íå ìîãàò âúîáùå äà äèøàò äà ñà íà àïàðàòíà âåíòèëàöèÿ â áîëíèöàòà äàíî òîãàâà äà èì äîéäå àêúëà â ïðàçíèòå èì äåáåëîêîæè äåáèëíè êóõè åãîèñòè÷íè ãëàâè
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Ìíîãî ñà ïðîñòè! Ñàìî ãëóïîñòè ïèøàò!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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11:03 / 05.07.2020
Ðåêîðä: Çà ïúðâè ïúò òîëêîâà ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà 24 ÷àñà â Áúëãàðèÿ
05:39 / 04.07.2020
Ñïàñèõìå ëè ëåòíèÿ ñåçîí? Ïëàæîâåòå ïî ðîäíîòî ìîðå ñà ïúëíè, íÿìà ñâîáîäíè õîòåëè
15:30 / 04.07.2020
Øåôúò íà "Ïèðîãîâ" ñ ïðîãíîçà, êîÿòî öÿëà Áúëãàðèÿ ÷àêàøå
10:54 / 04.07.2020
×àðîâíà ðåïîðòåðêà îò ÁÍÒ ñúæàëè æåñòîêî, ÷å å èçáðàëà äà ïî÷èâà íà ðîäíîòî ìîðå
17:01 / 04.07.2020
Êúöè Âàïöàðîâ èçâàäè íåâåðîÿòåí êúñìåò, ïîëó÷àâà 400 áîíà îò äúðæàâàòà
15:32 / 04.07.2020
Áèâøàòà âîêàëèñòêà íà Ñëàâè íàé-ïîñëå ñè íàìåðè ìÿñòî, ïóñêà ïúðâè ïðîåêò â "Ïàéíåð“
15:31 / 04.07.2020
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