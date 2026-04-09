8 евро за картон домашни яйца предлагат производители във Варна, показа репортерска проверка на Varna24.bg.

Агнешкото месо гони цена от 18/20 евро за кило/задна плешка. С евро по-малко струва предната плешка по магазините в морската столица. "Тази година ще купим козунаци", сподели пред медията ни възрастна жена. Тя посочи, че предпочита да поръча от пекарна.

Традиционното за великденската трапеза печиво се продава на цена от 5 до 9 евро.