През празничните дни на територията на Варна са извършени две кражби от магазини, на периферни устройства за компютър и дрехи, и два грабежа на сума пари и вещи. След бързите и незабавни действия на криминалисти при Първо РУ и Трето РУ са установени техните извършители - мъже на 30 г., 32 г. и 38 г. и жена на 20 години.И четиримата са криминално проявени, известни на полицията от предходни техни противоправни деяния.Част от вещите са издирени и приобщени към материалите по разследванията. Извършителите са задържани в арестните помещения на съответните полицейски управления.Случаите са докладвани на дежурни прокурори и предстоят предявяване на обвинения.