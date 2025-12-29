Сподели close
През празничните дни на територията на Варна са извършени две кражби от магазини, на периферни устройства за компютър и дрехи, и два грабежа на сума пари и вещи. След бързите и незабавни действия на криминалисти при Първо РУ и Трето РУ са установени техните извършители - мъже на 30 г., 32 г. и 38 г. и жена на 20 години.

И четиримата са криминално проявени, известни на полицията от предходни техни противоправни деяния.

Част от вещите са издирени и приобщени към материалите по разследванията. Извършителите са задържани в арестните помещения на съответните полицейски управления.

Случаите са докладвани на дежурни прокурори и предстоят предявяване на обвинения.