С дарителска кампания на Фондация “Нашите недоносени деца" в неонатологията на СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов“ – Варна, вече са доставени 20 нови бебешки легълца!Необходимите средства бяха събрани за по-малко от седмица през месец декември с дарителска кампания и благодарение на съпричастността на многобройни дарители, които подкрепиха инициативата ни. Новите и модерни креватчета ще осигурят повече комфорт и безопасност на всички малки пациенти в отделението. С тях ще се подобрят и грижите за онези от тях, които се нуждаят от специализирано лечение и внимание в дните след раждането.Кампанията показа за пореден път нещо изключително важно – когато става дума за най-малките, обществото ни може да реагира бързо, единно и с голямо сърце!Неонатологичното отделение на СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов“ – Варна е с трето, най-високо ниво на компетентност в града и приема най-тежките случаи от Варна, Шумен, Добрич и Търговище, включително бебета с тегло под 1200 г. Всяка година там проплакват около 1800 бебета, а процентът на недоносените бебета в отделението достига около 12% – по-висок от средния, тъй като към болницата се насочват всички рискови бременности от региона. В момента в интензивния сектор екипът се грижи за 5 малки пациента, като най-малкото е момиченце, родено с тегло 800 г.Фондация “Нашите недоносени деца" е признателна на всеки дарител, който допринесе за кампанията и е помогнал да бъдат обновени с 20 нови легълца най-голямата неонатология във Варна.