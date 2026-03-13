200 ученици-доброволци от 13 варненски гимназии преминаха обучения по превенцията на рисковото поведение сред подрастващите. Младежите придобиха не само знания, но и практически умения за презентиране по важните теми за своите връстници.- Превенция на употребата на психоактивни вещества;- Превенция на трафика на хора;- Превенция на рисковото сексуално поведение;- Превенция на правонарушенията, извършвани от деца.По време на двудневните практикуми учениците участваха в интерактивни занимания, обсъждане на казуси, дискусии и практически упражнения, чрез които развиха умения за работа в екип, ефективна комуникация и разпознаване на рискови ситуации.Обучението е организирано от дирекция "Превенции" в Община Варна и е част от дейността на структурата за ограничаване на рисковото поведение сред децата и младите хора чрез образователни програми и кампании в училищната общност. След като преминат обученията, доброволците се включват в различни информационни инициативи и дейности, организирани от дирекция "Превенции", за повишаване на информираността и изграждане на отговорно поведение сред младите хора.Една от основните цели на дирекцията е да подкрепя развитието на младежкото доброволчество и активното участие на учениците в дейности, свързани със здравословния и безопасен начин на живот.