200 ученици-доброволци от Варна преминаха обучения по превенция на рисковото поведение
© Община Варна
В рамките на обученията участниците преминаха подготовка по четири основни направления:
- Превенция на употребата на психоактивни вещества;
- Превенция на трафика на хора;
- Превенция на рисковото сексуално поведение;
- Превенция на правонарушенията, извършвани от деца.
По време на двудневните практикуми учениците участваха в интерактивни занимания, обсъждане на казуси, дискусии и практически упражнения, чрез които развиха умения за работа в екип, ефективна комуникация и разпознаване на рискови ситуации.
Обучението е организирано от дирекция "Превенции" в Община Варна и е част от дейността на структурата за ограничаване на рисковото поведение сред децата и младите хора чрез образователни програми и кампании в училищната общност. След като преминат обученията, доброволците се включват в различни информационни инициативи и дейности, организирани от дирекция "Превенции", за повишаване на информираността и изграждане на отговорно поведение сред младите хора.
Една от основните цели на дирекцията е да подкрепя развитието на младежкото доброволчество и активното участие на учениците в дейности, свързани със здравословния и безопасен начин на живот.
