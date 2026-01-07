21-годишен наркодилър от Варна бе арестуван, в апартамента му множество наркотици
Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане за "задържане под стража“ на обвиняемия в Окръжния съд в града.
Младият мъж е задържан след полицейска проверка, при която е установено, че в себе си той държи вакуумиран плик със значително количество суха тревиста маса, както и пакет с бяло кристално вещество. Според полевите тестове се касае за марихуана и метамфетамин.
При последвалите процесуални действия, станало ясно, че М.Н. е наел апартамент в град Варна, който е използвал само за развитие на своята дейност. В жилището са намерени още два вакуумирани пакета със суха тревиста маса, пакет с бяло прахообразно вещество, което реагирало на кокаин, и допълнително количество кристали. Намерени са още две електронни везни, вакуумиращи машини и множество празни пакетчета.
Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Шумен. Назначени са експертизи за установяване на точните количества и вид на намерените наркотични вещества.
