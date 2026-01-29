Вчера, управител на супермаркет е подал сигнал за извършени кражби на хранителни продукти, от търговския обект, в условията на продължаващо престъпление - за повече от месец.Бързата реакция на служителите на Първо РУ довела до установяване и задържане на 21 – годишен варненец, криминално проявен. Случаят е докладван на дежурен прокурор в компетентната прокуратура.За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.