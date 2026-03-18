Днес в област Варна се провежда специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите, съобщиха от полицията в морската столица.

В акцията участват екипи на ОДМВР – Варна съвместно със служители на жандармерията.

Извършват се явни и негласни действия за разкриване и предотвратяване на нарушения на закона.

Към момента резултатите са:

Проверени лица – 714

Проверени МПС – 484

Установени нарушения – 90

Съставени актове (АУАН) – 21

Съставени протоколи по ЗМВР – 11

Проверени пунктове за черни и цветни метали – 1

Проверени заложни къщи – 3

Проверени автокъщи и автоморги – 18

Проверени търговски обекти – 9

Разкрити престъпления – 2

Задържани са 21 лица, като едно от тях е във връзка с данни за посегателство върху политическите права на гражданите.

Целта е чрез засилено полицейско присъствие и активни действия на терен да се гарантира спокойствието на хората и бърза реакция при всеки сигнал.

Полицията прилага закона еднакво към всички, независимо от политическа принадлежност.

Ще се реагира при всеки установен случай на нарушение.

Призоваваме гражданите да подават сигнали при съмнения за нередности.