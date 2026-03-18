Днес в област Варна се провежда специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите, съобщиха от полицията в морската столица.Извършват се явни и негласни действия за разкриване и предотвратяване на нарушения на закона.Проверени лица – 714Проверени МПС – 484Установени нарушения – 90Съставени актове (АУАН) – 21Съставени протоколи по ЗМВР – 11Проверени пунктове за черни и цветни метали – 1Проверени заложни къщи – 3Проверени автокъщи и автоморги – 18Проверени търговски обекти – 9Разкрити престъпления – 2Задържани са 21 лица, като едно от тях е във връзка с данни за посегателство върху политическите права на гражданите.Целта е чрез засилено полицейско присъствие и активни действия на терен да се гарантира спокойствието на хората и бърза реакция при всеки сигнал.Полицията прилага закона еднакво към всички, независимо от политическа принадлежност.Ще се реагира при всеки установен случай на нарушение.Призоваваме гражданите да подават сигнали при съмнения за нередности.