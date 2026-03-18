21 са арестуваните до момента при акцията на полицията във Варненско днес
В акцията участват екипи на ОДМВР – Варна съвместно със служители на жандармерията.
Извършват се явни и негласни действия за разкриване и предотвратяване на нарушения на закона.
Към момента резултатите са:
Проверени лица – 714
Проверени МПС – 484
Установени нарушения – 90
Съставени актове (АУАН) – 21
Съставени протоколи по ЗМВР – 11
Проверени пунктове за черни и цветни метали – 1
Проверени заложни къщи – 3
Проверени автокъщи и автоморги – 18
Проверени търговски обекти – 9
Разкрити престъпления – 2
Задържани са 21 лица, като едно от тях е във връзка с данни за посегателство върху политическите права на гражданите.
Целта е чрез засилено полицейско присъствие и активни действия на терен да се гарантира спокойствието на хората и бърза реакция при всеки сигнал.
Полицията прилага закона еднакво към всички, независимо от политическа принадлежност.
Ще се реагира при всеки установен случай на нарушение.
Призоваваме гражданите да подават сигнали при съмнения за нередности.
Висшето военноморско училище отбеляза своята 145-ата годишнина
17:05 / 17.03.2026
Илин Димитров представи листата на "Прогресивна България" във Вар...
22:03 / 16.03.2026
Иван Портних към Коцев: Ако не беше нагло, щеше да е адски нелепо...
13:37 / 15.03.2026
Мъгливо време по Черноморието в неделя
08:45 / 15.03.2026
Владислав Горанов ще води листата на ГЕРБ във Варна
22:26 / 14.03.2026
