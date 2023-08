21-то издание на Международния турнир по плуване "Юлиан Русев" стартира днес

© Днес и утре на Плувен комплекс "Приморски" във Варна ще се проведе 21-то издание на традиционния Международен турнир по плуване в памет на Юлиян Русев, научи Varna24.bg.



В турнира право на участие имат картотекирани състезатели родени 2010 - 2014 година, разделени в 3 /три/ възрастови групи:



група А – Деца, родени 2013-2014 г.



група B – Деца, родени 2011-2012 г.



група C - Деца, родени 2009-2010 г.



Всеки състезател има право да участва в три индивидуални дисциплини и щафета.



Програмата на турнира е следната:



03.08.2023 г. / четвъртък /



15:00 ч. - загряване



16:00 ч. - откриване на турнира



- 50 м. св.стил – A,B,C групи - момичета;момчета



- 100м.гръб – B и C групи - момичета;момчета



- 50 м. бруст – A,B,C групи - момичета;момчета



- 100 м. бътерфлай – B и C групи - момичета ; момчета



- щафета 6х50 св. стил – три момичета и три момчета от възрастите, които участват в състезанието.



04.08.2023г. / петък /



07:30 ч. - загряване



09:00 ч. - начало:



– 50 м. бътерфлай - A, B,C групи - момчета; момичета



- 100 м. св.стил - B и C групи - момчета; момичета



- 50 м. гръб - A, B, C групи - момчета; момичета



- 100 м. бруст - B и C групи - момчета; момичета



Призьорите от всяка дисциплина ще бъдат наградени с медали, а състезателите с най-добри постижения по FINA във всяка група и пол ще бъдат наградени с плакети.



Турнирът се организира от ПСК "Юлиан Русев" с подкрепата на Община Варна.