21 участници от цял свят на конкурс на млади диригенти във Варна
В конкурса имат право да участват кандидати, родени между 1990 и 2005 г. Предварителната селекция допусна до втори кръг 24 кандидати, от които участие са потвърдили 21. Сред тях са млади диригенти от Гърция, Испания, Япония, Италия, Франция, Австрия, България. Пълният списък на кандидатите, явяващи се на втори тур, е следният: 1. Linfu Ta 2. Roc Fargas 3. Dou Huang 4. Noah Kim 5. Edgar Lopez 6. Akaru Sumizawa 7. Ioanna Vlagkouli 8. Rodrick Barillot 9. Masahiro Sagayama 10. Taichi Hiratsuka 11. Sohye Sophia Jung 12. Elora Grace Lencoski 13. Yannick Mayaud
14. Dorian Dimitrov 15. Деметра Григорова 16. Никола Николов 17. Светлана Галианова
18. Raimondo Mazzon 19. Anika Rehmus 20. Sohei Sasaki 21. Велислава Скрильова
Конкурсът протича в три кръга и ще приключи с концерт на лауреатите пред публика, който ще се проведе в Деня на будителите 1 ноември на Основна сцена на Варненската опера с участието на изявени солисти на оперния театър.
Освен парични награди, победителите в конкурса ще спечелят възможности за изява с Оркестъра на Варненска опера, Камерен оркестър – Добрич и Симфоничния оркестър на Пазарджик. Конкурсът има за цел да открива и подпомага млади таланти – мисия на самия Маестро Борислав Иванов през целия му творчески път.
