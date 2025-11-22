22 светещи елхи ще радват варненци в центъра на града
©
400 светещи елементи ще бъдат поставени по главните булеварди. Монтирани ще бъдат и 31 470 метра светещ стринг, като 26 780 метра от тях по улици, дървета и елхи, а останалите 4 690 метра - по фасади на сгради.
След 1 декември ще започне и поставянето на украсата на пл. "Независимост“, където ще бъдат монтирани 22 светещи елхи. Пространството между градинката до Театъра и сградата на Варненския окръжен съд ще бъде "покрито“ от 120 светещи завеси. 1800 м лампички ще осветят фасадата на Варненския окръжен съд.
46 снежинки ще озарят фасадата на административната сграда на Община Варна, а в близкото пространството около фонтаните ще бъде издигната и осветена коледна елха.
По бул. "Княз Борис I“ – от Икономическия университет до спирка "Почивка“, ще блеснат 64 нови коледни пана. Светещи надписи "2026“ ще бъдат монтирани на пасарелките на бул. "Васил Левски“.
Коледната светеща украса на Варна е изцяло с LED лампи и ниска консумирана мощност - 27 кW/h. От фирмата, ангажирана с монтажа, уточняват, че цялата консумация на електроенергия е сравнима с консумацията за периода на две домакинства.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Година след трагичния инцидент край Аксаково: Пътят все още не е обезопасен и видимостта е все така ограничена
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно ...
20:39 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:36 / 21.11.2025
Катастрофа на пътя Велико Търново - Варна
23:04 / 20.11.2025
"Свобода за Благо" - скандираха хиляди на протест във Варна
19:04 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.