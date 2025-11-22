Започна монтирането на празничната украса в централната част на Варна за предстоящите коледни и новогодишни празници. От няколко дни светещи елементи - пана тип фенер се поставят по пешеходната част на бул. "Княз Борис I“.400 светещи елементи ще бъдат поставени по главните булеварди. Монтирани ще бъдат и 31 470 метра светещ стринг, като 26 780 метра от тях по улици, дървета и елхи, а останалите 4 690 метра - по фасади на сгради.След 1 декември ще започне и поставянето на украсата на пл. "Независимост“, където ще бъдат монтирани 22 светещи елхи. Пространството между градинката до Театъра и сградата на Варненския окръжен съд ще бъде "покрито“ от 120 светещи завеси. 1800 м лампички ще осветят фасадата на Варненския окръжен съд.46 снежинки ще озарят фасадата на административната сграда на Община Варна, а в близкото пространството около фонтаните ще бъде издигната и осветена коледна елха.По бул. "Княз Борис I“ – от Икономическия университет до спирка "Почивка“, ще блеснат 64 нови коледни пана. Светещи надписи "2026“ ще бъдат монтирани на пасарелките на бул. "Васил Левски“.Коледната светеща украса на Варна е изцяло с LED лампи и ниска консумирана мощност - 27 кW/h. От фирмата, ангажирана с монтажа, уточняват, че цялата консумация на електроенергия е сравнима с консумацията за периода на две домакинства.