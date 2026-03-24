24 ученици от различни училища във Варна и областта получиха награди от "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД на тържествена церемония в Арт салона на радио Варна. Техните рисунки бяха отличени като най-добри сред 230 творби, които се включиха в конкурса за ученическа рисунка на тема "Водата е дар! Запази я!“, който бе обявен от дружеството по повод Световния ден на водата – 22 март. В него участваха деца от 45 училища от Варна и Варненска област.

Конкурсът е част от дългосрочната кампания на "ВиК – Варна“ за разумно използване на водните ресурси, която стартира точно преди година.

"Когато създадохме тази инициатива, нашата цел беше ясна – да насочим вниманието на всички и най-вече на децата към разумното използване на дар, който често приемаме за даденост – водата. Но днес, разглеждайки всички тези рисунки, виждаме нещо повече.

Виждаме въображение, отговорност и разбиране. Виждаме, че посланието е достигнало до Вас – младите хора. За нас, като дружество, което ежедневно работи с този безценен ресурс, е изключително важно да изграждаме отношение към водата още от най-ранна възраст. Защото грижата за водата започва от малките ежедневни избори.

Благодаря на всички ученици за техния талант и вдъхновение. Благодаря на учителите и директорите за подкрепата и ангажираността. И благодаря на партньорите ни, които застанаха зад тази кауза.Убеден съм, че чрез такива инициативи можем да възпитаме едно по-отговорно поколение – поколение, което ще пази водата, защото разбира нейната стойност“, каза пред младите таланти управителят на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД инж. Веселин Русев.

Изложбата на отличените рисунки в конкурса «Водата е дар! Запази я!» може да бъде разгледана в Арт салона на радио Варна до края на март. Всички творби, нарисувани от децата по темата ще бъдат качени на страницата на кампанията: https://kampania.vikvarna.com.