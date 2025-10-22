Осъдените непълнолетни (14 - 17 години) са 25 или 1.8% от всички осъдени. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“. През 2024 г. в област Варна са приключили делата за 1793 извършени престъпления. От тях 766 са завършили с ефективно осъждане, 779 - с условно осъждане, 71 - с оправдаване, 8 - с прекратяване и 169 - с освобождаване от наказание.През 2024 г. в област Варна обвиняеми са били 1 634 лица, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 694 лица или 42.5% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 708 (43.3%); освободени от наказателна отговорност са 164 (10.0%); оправдани са 62 обвиняеми (3.8%); прекратени са делата на 6 лица (0.4%).Броят на осъдените с влезли в сила през годината присъди в област Варна е 1402. Осъдените мъже в област Варна са 1245, или 88.8%, а жените - 157 (11.2%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 години - съответно 31.3% за мъжете и 31.8% за жените. На второ място при мъжете е групата от 18 до 24 г. - 19.4%, а при жените групата от 25 до 29 г. - 20.4%. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления през 2024 година Общоопасни престъпления1 През 2024 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 834, или 54.0% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 740, или 52.8% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на наказаните престъпления по транспорта и съобщенията - 493, или 59.1% от общия им брой. За извършването на този вид престъпления са осъдени 445 лица, или 60.1% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2024 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 413 извършени престъпления (26.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 417 лица, или 29.7% от общия брой на осъдените през 2024 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 74.6% относителен дял от престъпленията против собствеността и 19.9% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 308 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 320.През 2024 г. са наказани 106 престъпления против личността (6.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 79 лица, или 5.6% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 57 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 41. Осъдени лица за други видове престъпления През 2024 г. са осъдени за извършването на: престъпления против стопанството - 41 лица (2.9%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 35 лица (2.5%); документни престъпления - 31 лица (2.2% от всички осъдени); престъпления против брака, семейството и младежта - 22 лица (1.6%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 22 лица (1.6%); престъпления против правата на гражданите - 12 лица (0.9%), престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 2 лица (0.1%); компютърни престъпления - 1 лица (0.1%).В структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2024 г. те са 1120, или 79.9% от общия брой на осъдените лица. От тях най-много са лишените от свобода за срок до 6 месеца (59.4% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 21.9%. Наказанието глоба е наложено на 158 лица (11.3% от всички осъдени), пробация - на 121 (8.6%), а обществено порицание - на 2 (0.1%). На доживотен затвор е осъдено 1 лице.