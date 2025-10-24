25 – годишна варненка, управлявала лек автомобил е предизвикала катастрофа. Вчера, сутринта в района на с. Куманово водачката на колата изгубила контрол над МПС- то и навлязла в лентата за насрещно движение, като се ударила челно в движещия се в обратна посока лек автомобил.В следствие на удара, жената е настанена в болница с фрактури на гръдна кост и глезен. Оставена е за наблюдение, без опасност за живота.По случая е образувано досъдебно производство.