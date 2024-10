25 студенти от 18 специалности ще работят заедно по бизнес казуси в иновативна програма във Варна

© 25 студенти от 18 специалности* в три висши учебни заведения във Варна започват обучението си в пилотното издание на иновативната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ. Те ще работят по интердисциплинарен модел, който се прилага за първи път в България. Целта е студенти с различен профил, интереси и знания да бъдат обединени в екипи, които ще търсят решения на реални бизнес казуси заедно с опитни ментори от корпоративния свят. Зад прогресивния проект застават заедно инициаторите от Schwarz IT България, част групата от дружества Schwarz, в партньорство с Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".



Участниците в първия випуск на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ са разделени в пет отбора. Така бъдещи AI специалисти и софтуерни инженери ще обединят усилия с начинаещи маркетолози, логистици и финансисти, за да търсят решения на реални бизнес задачи, поставени им от водещи международни ритейл вериги (Kaufland и Lidl). Обучението ще бъде силно практически насочено и ще се проведе в четири модула в рамките на зимния семестър, като ще бъдат използвани инструменти от съвременната методология Дизайн мислене (Design Thinking). На финала в края на януари 2025 г. всички отбори ще представят своите проекти, а победителите ще спечелят голямата награда от 10 хил. лева. Освен това инициаторите на програмата са готови да предоставят безвъзмездно финансиране в рамките на 30 000 евро за доразработване на студентските проекти с потенциал и възможност да бъдат превърнати в реални бизнес начинания.



"Радваме се, че още с пилотното си издание програмата GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ привлече интереса на близо 60 кандидати във Варна. Представен е наистина широк кръг от специалности от трите висши училища, на които сме благодарни, че приеха присърце идеята и се превърнаха в ключови партньори за реализацията й. За нас това е безспорно доказателство, че има нужда от подобни инициативи с визия за бъдещето, защото то ще изисква от всички нас именно интердисциплинарна работа и обединение на таланти и качествено нов подход.“, споделя Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. "Програми като нашата скъсяват и дистанцията между образованието и бизнеса и ни позволяват да бъдем по-ефективни в постигането на голямата ни обща цел – изграждането на бъдещото поколение професионалисти в България. Затова успешният старт във Варна ни дава увереност да търсим развитието GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ и в други университетски градове в страната“, допълва той.



Всички успешно преминали през пилотното издание на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще придобият сертификат от програмата за усвоени умения и знания по методологията Дизайн мислене. За периода на програмата участниците ще получат индивидуални стипендии на стойност 450 лева. Безвъзмездното финансиране за студентските проекти, разработени в рамките на GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ се осигурява от Schwarz IT България съвместно с Kaufland и Lidl, част от групата от дружества Schwarz.



На национално ниво GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ се провежда под патронажа на Министерство на електронното управление, а патрон на пилотното издание във Варна е кметът на Община Варна Благомир Коцев.