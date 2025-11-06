26-годишен открадна фирмен микробус във Варна. Полицията го залови, а днес Районния съд го наказа.Крадецът се изправи пред Темида заради няколко нарушения - противозаконното отнемане на чужд автомобил, с последвала повреда по него, както и за кражба на чужди вещи.Кражбата е извършена на 19 юли тази година във Варна. Той успял да открадне фирмения микробус, на стойност 16 500 лева. При една от маневрите той счупил странично огледало, а по-късно изоставил возилото в местността Ментешето.Освен това ошушкал микробуса, като свил мъжка чантичка с пари, мобилен телефон, куфар с инструменти, електронен часовник, автомобилно радио, GPS устройство и други вещи.Към момента причинените имуществени вреди са възстановени. 26-годишният мъж е осъждан. По силата на одобрено споразумение с признание на вината, Районният съд във Варна определи отделни наказания за всяко от деянията – противозаконното отнемане на автомобила и кражбата, като наложи на подсъдимия да търпи най-тежкото от тях – 4 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Със споразумението той приема да заплати над 1300 лева направени по делото разноски.Съдебният акт е окончателен.