27-годишен мъж открадна автомобил. Деянието е извършено във Варна в условията на повторност, като предмет на кражбата е моторно превозно средство и случаят е немаловажен.За времето от следобеда на 11 юни 2025 г. до сутринта на 12 юни с. г., подсъдимият отнел чужда движима вещ – лек автомобил "Рено" - престъпление по чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс. Стойността на чуждото превозно средство е за около 1800 лева.От деянието има причинени имуществени вреди, които са възстановени. По силата на одобрено от Районен съд – Варна споразумение между страните, с признание на вината, на подсъдимия бе наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Сторените по делото разноски се възлагат на подсъдимия.Съдебният акт е окончателен.