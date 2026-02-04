За поредна година ще отбележим Световния ден за борба с рака – 4 февруари. Тече втората година от 3-годишната кампания на Съюза за международен контрол на рака с тема: “Уникални и единни" / “United By Unique", фокусирана върху грижата за хората и тяхното поставяне във фокуса на здравеопазването, а техните истории - в центъра на дискусията за онкологичните заболявания.Добрата тенденция от последните години е, че цифрата на новорегистрираните болни в "Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД е относително константна. За 2025 г. те са 2837 при 2710 за миналата година. "До голяма степен това се дължи на многогодишната програма на здравното заведение да насърчава профилактиката, за да имаме все повече ранно открити ракови и предракови състояния, защото това гарантира по-голям успех на лечението на онкологичните заболявания“, казва управителят на СБАЛОЗ – Варна проф. д-р Георги Кобаков."За съжаление, все още не се наблюдава тенденция на намаляване на новорегистрираните“, коментира още той. Затова здравното заведение и тази година ще кандидатства за участие във финансираните от Община Варна профилактични програми, както ще следва и собствената си многогодишна традиция да обявява всяка година безплатни профилактични прегледи за най-често срещаните онкологични диагнози.Водещи диагнози и миналата година са карциномите на стомашно-чревния тракт и на кожата. При жените най-често срещаната диагноза е рак на млечната жлеза, а при мъжете – рак на простата.През 2025 г. в кабинетите на Диагностично-консултативния блок на СБАЛОЗ – Варна са извършени 41 347 прегледа. Направените операции са 1673.СБАЛОЗ – Варна ще продължи да подкрепя и кампанията "Уникални и единни“, която стартира на този ден миналата година и зад която стои посланието "Лекувайте човека, а не само болестта“. В общинската болница за лечение на онкологични заболявания това не е просто послание, а верую, което се следва от години. Пациентите на здравното заведение получават не само професионална здравна грижа, но индивидуален подход, състрадание и съпричастност от целия екип на болницата.Още преди почти 10 години СБАЛОЗ – Варна стартира оказването на психо-социална подкрепа на пациентите и техните близки като част от лечението им и този комплексен подход продължава да дава мотивиращи резултати."За мен и екипът на СБАЛОЗ – Варна здравето на нашите пациенти не е кампания, а всекидневна отговорност и ние ще продължим да поддържаме високите стандарти в комплексната грижа и лечението им“, заявява проф. Кобаков. Той благодари на целия екип на лечебното заведение за отговорното и професионално отношение в работата, за проявяваната ежедневно съпричастност към болните и разбиране към техните близки.Световният ден за борба с рака се отбелязва от 2000 г. насам с цел да припомня поне веднъж в годината на хората по света да бъдат внимателни и да не пропускат профилактичните си прегледи, защото най-добрите шансове за пълно излекуване от рак са когато е хванат в ранен стадий. Датата е избрана с подписването на Парижката харта след световната конференция за борба с рака на 4 февруари 2000 г.