30 символа на Варна са събрани в настолната игра "Spot Varna"
На всяка от картите са представени шест символа, разпределени посредством математически модел така, че между всеки 2 от общо 31 карти има само две повтарящи се картинки. Правилата са универсални и описани в един от дисковете – всеки участник има за цел да разпознае общия елемент между две съседни карти. Играта може да се играе от двама и повече участници, като възрастови ограничения на практика няма, споделят авторите. Основните качества, които "Spot Varna" предизвиква, са наблюдателност и бързина.
Сред обектите, избрани да представят Варна, са не само конкретни емблематични сгради, паметници и скулптури като сградата на ДТ "Стоян Бъчваров" и Двореца на културата и спорта, катедралния храм "Успение Богородично", Слънчевия часовник и арката на входа на Морската градина, но и символи като морето и плажът, ветроходството и варненци въобще. В картите могат да бъдат разпознати дори пеликанът Стойчо, символи на нощния живот в града и традиционната кухня по българското Черноморие. Към всяко от 30-те изображения има кратко описание на български и на английски език.
По проекта са изработени първите 100 бройки от играта, като 50 от комплектите са предоставени на Община Варна - на дирекции "Култура и духовно развитие", "Образование и младежки дейности", "Туризъм", както и на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", като малък креативен сувенир, свързан с историята, културата и архитектурния облик на града.
Владислав Горанов: Липсата на синхрон е сред причините Варна да "...
22:25 / 25.03.2026
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
