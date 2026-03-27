Настолна игра "Spot Varna" с 30 символа на морската столица е един от проектите, финансирани по проектно предложение "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя е създадена по модел на световноизвестната игра "Spot it", която има множество регионални варианти с характерни изображения от конкретни градове и държави. Автор на проекта е варненският архитект Максим Недков, а стилизираните изображения на местните забележителности са дело на визуалния артист Александър Христов.На всяка от картите са представени шест символа, разпределени посредством математически модел така, че между всеки 2 от общо 31 карти има само две повтарящи се картинки. Правилата са универсални и описани в един от дисковете – всеки участник има за цел да разпознае общия елемент между две съседни карти. Играта може да се играе от двама и повече участници, като възрастови ограничения на практика няма, споделят авторите. Основните качества, които "Spot Varna" предизвиква, са наблюдателност и бързина.Сред обектите, избрани да представят Варна, са не само конкретни емблематични сгради, паметници и скулптури като сградата на ДТ "Стоян Бъчваров" и Двореца на културата и спорта, катедралния храм "Успение Богородично", Слънчевия часовник и арката на входа на Морската градина, но и символи като морето и плажът, ветроходството и варненци въобще. В картите могат да бъдат разпознати дори пеликанът Стойчо, символи на нощния живот в града и традиционната кухня по българското Черноморие. Към всяко от 30-те изображения има кратко описание на български и на английски език.По проекта са изработени първите 100 бройки от играта, като 50 от комплектите са предоставени на Община Варна - на дирекции "Култура и духовно развитие", "Образование и младежки дейности", "Туризъм", както и на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", като малък креативен сувенир, свързан с историята, културата и архитектурния облик на града.