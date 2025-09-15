Честит първи учебен ден!Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг днес.55 000 са първокласниците тази година.През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради.Тази година външното оценяване по математика за 7. и 10. клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище.Във Варна първокласниците, които за пръв път ще прекрачат училищния праг са над 3200.