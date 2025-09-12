В навечерието на новата учебна 2025/2026 година във Варна са записани 3224 първокласници в 46 училища - общински, държавни и частни, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна. В седемте частни училища в града към момента са записани 103 първокласници. В общинските училища остават 117 свободни места.През летния период са извършени ремонти в 10 общински училища. В част от тях се ремонтират кабинети и се изгражда СТЕМ среда – СУ ""Найден Геров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", ОУ "Климент Охридски", ОУ "Цар Симеон", ОУ "Капитан Петко войвода", IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", ОУ "Панайот Волов" и СУХНИ "Константин Преславски". В ОУ "Черноризец Храбър" се прави основен ремонт на физкултурния салон и отоплителна система, а в ОУ "Свети Иван Рилски" - текущ ремонт и подмяна на подова настилка.Паралелно се извършват и по-мащабните ремонти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред тях са цялостни ремонти и модернизация на ОУ "Йордан Йовков", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №17 "Д-р Петър Берон" и Средношколското общежитие "Михаил Колони", както и изграждането на нова сграда за спорт и танци към СУХНИ "К. Преславски". Общата цел е училищата да отговарят на съвременните изисквания за енергийно ефективна и достъпна среда. Проектите предвиждат не само енергийни подобрения – топлоизолация, нови инсталации и внедряване на възобновяеми източници на енергия – но и създаване на модерни STEM среди.В ОУ "Йордан Йовков", където ремонтните дейности започнаха най-рано - на 2 юни, вече е поставена топлоизолация на две фасади, частично е монтирана нова дограма, поставена е изолация по покрива на физкултурния салон, изпълнени са нови електро- и ВиК инсталации. Изпълнени са и шпакловки на два етажа и подови замазки, монтирани са и метални конструкции на вътрешния асансьор. Общата стойност на проекта е малко над 4,4 млн. лв. и също включва изграждане на STEM център.В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ремонтът е на етап укрепване на покривната конструкция, след приключени демонтажни дейности. ОУ "Добри Чинтулов" към момента се извършват демонтажни дейности и ремонти на ел. инсталацията в сградата.ДГ №17 "Д-р Петър Берон" вече е с изолирани фасади и се работи по ВиК и електроинсталации. Проектът за близо 3,9 млн. лв. предвижда още външен асансьор и модерна отоплителна система.Средношколското общежитие "М. Колони" е в процес на подмяна на дограма, електро- и ВиК инсталации и изолация. Във втория блок се извършват демонтажни работи. Общата стойност е 8,6 млн. лв., като е предвидено и изграждане на достъпна среда с асансьори.В СУХНИ "Константин Преславски" са приключили дейностите по първия етап на ремонта за изместване на канализационен колектор Бф800 в рамките на парцела на училището и се подготвят документи за приемателна комисия. В края на август е открита и строителна площадка за дейностите по строителство на сградата за спорт и танци.Срокът за завършване на всички ремонтни дейности по НПВУ е краят на месец май 2026 г.