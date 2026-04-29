35-годишният П.Г. е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, след като в дома му са намерени наркотични вещества и различни по вид прекурсори за производство на такива. Той е привлечен в качеството му на обвиняем за държане без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и държане на прекурсори за производство на наркотични вещества при условията на опасен рецидив.

Обвиняемият е добре известен на органите на реда и прокуратурата. Той е осъждан многократно за престъпления, свързани с наркотични вещества. До септември 2025 година е търпял наказание "лишаване от свобода". Именно заради това настоящото деяние е извършено при условията на опасен рецидив.

П.Г. е задържан на 27 април 2026 година при специализирана операция. В дома на мъжа, е намерено и иззето кристално вещество, за което е установено, че е метамфетамин с тегло 11,94 грама. Освен това са намерени и иззети прекурсори, материали и съоръжения за производство на наркотични вещества.

Предстои днес в Окръжен съд – Варна да бъде разгледано искането на наблюдаващия прокурор за налагане на марка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 35-годишния мъж.