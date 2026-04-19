35,11% са гласували към 16 часа във Варненска област, по данни на РИК. Това са около 100 хиляди от имащите право на глас.

Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души.

Припомняме, че днес над 300 хиляди жители на град Варна имат право на глас днес. Те могат упражняват своя вот в 657 избирателни секции, десет от тях са в лечебни заведения. В областта гласоподавателите са над 400 хиляди души.