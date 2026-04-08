Специализиран транспорт с охрана ще достави този следобед във Варна 360 000 броя хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, с които гласоподавателите от Варненска област ще упражним правото си на глас на предстоящите на 19 април избори за Народно събрание.

По традиция камионът се разпломбира от председателя на РИК Велин Жеков в присъствието на областния управител. Като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, областният управител Атанас Михов е призван да бъде гарант за прозрачност на избирателния процес и организацията му на територията на област Варна. Веднага след разтоварването на бюлетините и материалите ще започне раздаването им на представителите на общините от региона. Под полицейска охрана те ще достигнат до общинските центрове. Там ще бъдат охранявани под ключ до предаването им на СИК в деня преди изборите.

Областна администрация – Варна продължава работа по организацията на изборния ден на 19 Април 2026 година.