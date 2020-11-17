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|38-ãîäèøíà áúëãàðêà ðîäè 15-îòî ñè äåòå
"Ðàæäàíåòî ìèíà íîðìàëíî, áåç ïðîáëåìè. Ìàéêàòà è äåòåòî ñà äîáðå. Íÿìà ÷îâåê îò ÀÃÎ, êîéòî äà íå ïîçíàâà Çîÿ, ìîæåòå äà ñè ïðåäñòàâèòå, ÷å íè ïîñåùàâà ïðåç ãîäèíà – äâå èíà÷å íÿìà êàê äà äîñòèãíå äî òàçè áðîéêà“, êîìåíòèðàò îò ðîäèëíîòî îòäåëåíèå íà îáùèíñêàòà áîëíèöà, öèòèðàíè îò Ìîíèòîð.
Ìåäèöèòå ïðåñìÿòàò, ÷å 38-ãîäèøíàòà æåíà å ïðåêàðàëà áëèçî 12 ãîäèíè îò æèâîòà ñè â áðåìåííîñò, êàòî Çîÿ âå÷å å è áàáà íà âíó÷å.
"Äîêîëêîòî çíàåì æåíàòà îòãëåæäà ïðè ñåáå ñè 7 äåöà, îñòàíàëèòå ãè å èçîñòàâèëà, çàùîòî íÿìà ñðåäñòâà äà ñå ãðèæè“, îáÿñíÿâàò îùå îò àêóøåð – ãèíåêîëîçèòå.
Ïî òåõíè äóìè âñå ïî-ðÿäêî ñà ðàæäàíèÿòà ïîä 18-ãîäèøíà âúçðàñò ñðåä ðîìêèòå, êàêâàòî áåøå òåíäåíöèÿòà ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè. Çîÿ îáà÷å ñúñ ñèãóðíîñò äúðæè ðåêîðäà â öÿëàòà îáëàñò ñ íàé-ìíîãî ðàæäàíèÿ. Âñå îùå òÿ íå å ðåøèëà äàëè ùå îòãëåäà 15-îòî ñè äåòå èëè ùå ãî äàäå çà îñèíîâÿâàíå.
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