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38-ãîäèøíà áúëãàðêà ðîäè 15-îòî ñè äåòå
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:03 / 17.11.2020Êîìåíòàðè (7)248
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38-ãîäèøíà äóïíè÷àíêà ðîäè 15-îòî ñè äåòå è óñïÿ äà âïå÷àòëè ãèíåêîëîçèòå â îáùèíñêàòà áîëíèöà. Çîÿ Ðóìåíîâà îò êâàðòàë "Ãèçäîâà ìàõàëà“ â Äóïíèöà ïîñòúïèëà â çäðàâíîòî çàâåäåíèå â ïåòúê ñëåäîáÿä, à ñàìî ÷àñ ïî-êúñíî íà áÿë ñâÿò ñå ïîÿâèëî ïåòíàäåñåòîòî ѝ äåòå. Ìîì÷åíöåòî òåæè 3.200 êã.

"Ðàæäàíåòî ìèíà íîðìàëíî, áåç ïðîáëåìè. Ìàéêàòà è äåòåòî ñà äîáðå. Íÿìà ÷îâåê îò ÀÃÎ, êîéòî äà íå ïîçíàâà Çîÿ, ìîæåòå äà ñè ïðåäñòàâèòå, ÷å íè ïîñåùàâà ïðåç ãîäèíà – äâå èíà÷å íÿìà êàê äà äîñòèãíå äî òàçè áðîéêà“, êîìåíòèðàò îò ðîäèëíîòî îòäåëåíèå íà îáùèíñêàòà áîëíèöà, öèòèðàíè îò Ìîíèòîð.

Ìåäèöèòå ïðåñìÿòàò, ÷å 38-ãîäèøíàòà æåíà å ïðåêàðàëà áëèçî 12 ãîäèíè îò æèâîòà ñè â áðåìåííîñò, êàòî Çîÿ âå÷å å è áàáà íà âíó÷å.

"Äîêîëêîòî çíàåì æåíàòà îòãëåæäà ïðè ñåáå ñè 7 äåöà, îñòàíàëèòå ãè å èçîñòàâèëà, çàùîòî íÿìà ñðåäñòâà äà ñå ãðèæè“, îáÿñíÿâàò îùå îò àêóøåð – ãèíåêîëîçèòå.

Ïî òåõíè äóìè âñå ïî-ðÿäêî ñà ðàæäàíèÿòà ïîä 18-ãîäèøíà âúçðàñò ñðåä ðîìêèòå, êàêâàòî áåøå òåíäåíöèÿòà ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè. Çîÿ îáà÷å ñúñ ñèãóðíîñò äúðæè ðåêîðäà â öÿëàòà îáëàñò ñ íàé-ìíîãî ðàæäàíèÿ. Âñå îùå òÿ íå å ðåøèëà äàëè ùå îòãëåäà 15-îòî ñè äåòå èëè ùå ãî äàäå çà îñèíîâÿâàíå.








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