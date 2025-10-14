ЗАРЕЖДАНЕ...
4 дни до първите офицерски пагони на новите военни лекари, завършили Морско училище
Във Висшето военноморски училище "Н. Й. Вапцаров“ се проведе комисия по разпределение на длъжности за курсантите от специализация "Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“, които завършват през учебната 2024/2025 година.
Комисията се проведе под ръководството на представители на командването на ВВМУ, съвместно с офицери от Министерството на отбраната, Военномедицинска академия и структури на Българската армия.
В резултат на заседанието 18 бъдещи военни лекари получиха своите първи назначения във видовете Въоръжени сили и военни формирования на Българската армия.
Това е третият випуск военни лекари, подготвени в резултат на тристранното сътрудничество между Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и Военномедицинска академия. Партньорството между трите институции осигурява висококачествено обучение, съчетаващо военна, медицинска и лидерска подготовка, отговаряща на съвременните нужди на Въоръжените сили.
Провеждането на комисията бележи завършека на един важен етап от обучението на курсантите и началото на тяхната реализация като офицери от военномедицинската служба на Република България.
