4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка, благодарение на съвместна дарителска инициатива на Община Варна и "Коледна градинка Чаталджа"Детето страда от детска церебрална парализа и е отглеждано в приемно семействоЧетири годишната Жасмина е специално дете, страдащо от детска церебрална парализа, което въпреки заболяването си не спира да се бори и да мечтае всеки ден за своето бъдеще. Тя расте под зоркия поглед и неуморните грижи на приемния си родител Елена Сталева, а благодарение на организираната съвместна дарителска акция на Община Варна и "Коледна градинка Чаталджа", тя се сдоби с чисто нова специализирана количка "WeGo".Жаси е едно от четирите деца в неравностойно положение, отглеждани в приемни семейства на територията на Община Варна, а доброволците от "Коледна градинка Чаталджа" приеха присърце мисията да помагат за популяризирането на приемната грижа в града, да подкрепят децата с увреждания и в навечерието на едни от най-светлите български празници да дарят усмивки и надежда на децата от най-чувствителните групи в нашето общество.Щедрите дарители на Жаси са членовете на Мото Група "BROTHERS AND SISTERS FOREVER", които събраха средствата за благородната кауза още в деня на откриването на благотворителната инициатива – базар. Днес малкото момиче вече се радва на новата си придобивка, специално изработена, за да дава свобода и удобство на своите притежатели. Групата добродетелни хора доказаха на Жасмина и нейния приемен родител, че чудесата, доброто, грижата и съчувствието са сред нас. В знак на благодарност тя ги дари с картичка и широка усмивка.На щастливото събитие присъстваха началникът на Областния екип по приемна грижа Снежана Борисова, областния администратор на приемната грижа във Варна и директор на общинска дирекция "Социални дейности" Изабела Иванова, дарителите от Мото Група "BROTHERS AND SISTERS FOREVER", организаторите от "Коледна градинка Чаталджа" и гости на благотворителния базар.В навечерието на новата 2026 г. Община Варна, в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане, продължава кампанията за набиране на приемни семейства в града. Тя е в изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила – Компонент 1".Инициативата е насочена към подобряване и разширяване на приемната грижа в страната и нейна основна цел е да продължи усилията за осигуряване на подходяща семейна среда за всяко дете, нуждаещо се от закрила и подкрепа на национално и местно ниво. Специален фокус се поставя върху набирането на приемни родители за деца с увреждания, които да поемат отговорност за живота, здравето и възпитанието на поверените им малчугани и да ги дарят с любов, търпение и толерантност. Към момента деца като Жасмина отглеждат само четири приемни семейства от общо 111 приемни семейства, които се грижат за 114 деца във Варна.Кандидатите, които искат да се присъединят към благородната инициатива и да станат приемни родители, за да дадат шанс на изоставените деца във Варна, могат да потърсят информация като се обърнат към Снежана Борисова – началник на Областния екип за приемна грижа - 0889/305 556.