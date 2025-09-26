ЗАРЕЖДАНЕ...
4 % ръст на туристите във Варна до септември
Най-голям е от Германия, от където летовниците са с 29 процента повече през тази година, в сравнение със същия период на миналата. Спад има обаче от туристите от Израел, като причината се търси предимно във военните действия в Близкия изток.
Данните бяха изнесени от Снежана Апостолова, заместник-кмет на Варна с ресор туризъм. От думите й стана още ясно, че 24 хотели в морския град разполагат и предлагат балнеология и СПА, като леглата в тях са 12 000.
Снежана Апостолова присъства днес на откриването на деветото издание на ТУРИЗЪМ-ЕКСПО "Дестинация Варна“, което се провежда в хотел "Черно море“.
По данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток, Отдел "Статистически изследвания - Варна“, през април 2025 г. във Варненска област са функционирали 171 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 10.5 хил. стаи и 24.8 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 4.9%, а на леглата в тях - с 32.5%. Общият брой на нощувките в областта е 114.3 хил., или с 31.2% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 39.5 хил. нощувки, а чуждите - 74.8 хил. нощувки.
