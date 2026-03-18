40 са вече арестуваните при спецакцията на варненската полиция днес
В рамките на операцията бяха извършени претърсвания на много адреси в областта. В хода на процесуално-следствените действия са иззети веществени доказателства свързани с нарушения на изборното законодателство. В резултат на предприетите мерки, до момента са задържани 40 човека. Образувани са 15 досъдебни и 10 бързи производства по установените случаи. По време на полицейското мероприятие са проверени 1206 човека и установени 7 обявени за издирване лица.
Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.
