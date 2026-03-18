Днес на територията на Варненска област бе проведена специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство, както и на деяния от общ криминален характер. В акцията участваха служители на ОДМВР – Варна от различни структури – "Охранителна полиция", "Икономическа полиция", "Криминална полиция" и "Пътна полиция", както и представители на Специализираните полицейски сили, сектор "Специални тактически действия" и Зоналното жандармерийско управление. Координираните действия на всички звена допринесоха за ефективното изпълнение на поставените задачи.В рамките на операцията бяха извършени претърсвания на много адреси в областта. В хода на процесуално-следствените действия са иззети веществени доказателства свързани с нарушения на изборното законодателство. В резултат на предприетите мерки, до момента са задържани 40 човека. Образувани са 15 досъдебни и 10 бързи производства по установените случаи. По време на полицейското мероприятие са проверени 1206 човека и установени 7 обявени за издирване лица.Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.