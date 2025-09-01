ЗАРЕЖДАНЕ...
43 общински училища във Варна влизат в модерна учебна ера
Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и предвижда обновяване, модернизиране и създаване на нови пространства за обучение – лабораторни комплекси и среди за проектна, и предприемаческа компетентност. Те ще позволят работа в екип и практическо обучение извън класическата система на класната стая.
През тази година за реализацията на проекта са планирани текущи ремонти на стойност 2 257 706 лв. и закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 8 633 791 лв.
Към 31 юли 2025 г. вече са извършени ремонти в 12 училища, като дейностите включват шпакловане и измазване на класни стаи и подмяна на подови настилки. Закупени са и 312 броя компютърна техника, 5 универсални шкафове за зареждане на компютри, 58 комплекта стопански инвентар (по физика, биология, химия, цифрови микроскопи), както и 39 софтуерни продукта за мултидисциплинарно обучение. Всички текущи ремонти са планирани да приключат до 15 септември 2025 г., а срокът за приключване на целия проект е 31 май 2026 г.
