Вчера полицаи на Четвърто РУ установили и задържали 44-годишен жител на с. Горен чифлик, с досие в МВР.Преди по-малко от седмица в районното бил подаден сигнал за взломна кражба. Нарушителят на закона проникнал в имот, в родното му село, от който извършил кражба на електрически инструменти, столове с маса, телевизор, 2 бр. сондажни помпи, както и множество други по-малки предмети.Професионалните оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателя.Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство, към което са приложени вещите обект на престъпление.