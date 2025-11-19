44-годишен мъж ошушка дома на съселянин край Варна
Преди по-малко от седмица в районното бил подаден сигнал за взломна кражба. Нарушителят на закона проникнал в имот, в родното му село, от който извършил кражба на електрически инструменти, столове с маса, телевизор, 2 бр. сондажни помпи, както и множество други по-малки предмети.
Професионалните оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на посегателя.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство, към което са приложени вещите обект на престъпление.
