Общинският съвет във Варна взе решение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение на деца с редки заболявания. Общата одобрена сума възлиза на 5 300 евро и ще бъде разпределена между пет варненчета, като индивидуалните помощи варират между 800 и 1500 евро в зависимост от конкретните нужди на децата и представената медицинска документация.Средствата са предназначени да подпомогнат семействата както за вече извършени, така и предстоящи разходи, свързани с лечението на децата. Част от помощите ще бъдат използвани за закупуване на медикаменти и за провеждане на дентално лечение под анестезия. Финансирането ще подпомогне също достъпа до специализирани услуги като генетични изследвания, логопедична помощ, ерготерапия и осигуряване на специализирана медицинска храна.