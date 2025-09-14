катастрофата с Ламборгинито край Варна, а дете на 4 г. е с фрактура. Това съобщиха от полицията в морската ни столица.
Инцидентът е станал около 15:05 ч. на АМ "Хемус", на 1 км от бензиностанция "Лукойл".
Ламборгини настига и блъска други два движещи се автомобила. Водачът е загубил контрол и удря другите коли.
Вследствие на удара са пострадали 5 човека, които се преглеждат в болница. Дете на 4 г. е с фрактура на дясна подбедрица, а майка му - на дясна ръка.
На останалите трима не са приключили прегледите. Водачът, предизвикал ПТП-то, е на 56 години, тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни.
