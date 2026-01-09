5 години затвор за шофьор, причинил катастрофа с трима загинали
Делото пред Апелативния съд бе образувано по жалби на подсъдимия и на частните обвинители. В съдебно заседание частното обвинение настоя за по-тежко наказание, защитата на подсъдимия – за намаляването му, а прокурорът помоли за потвърждаване на първоинстанционната присъда.
На 21.03.2023 г. привечер подсъдимият шофирал по пътя Бяла – Попово. Решил да ползва чешмата, разположена вдясно на насрещното платно. Габаритите на товарния автомобил не позволявали осъществяването на такава маневра. Той игнорирал знаците "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ и "Движение само надясно след знака“. По същото време и в същата посока се движел лек автомобил с петима пътници. Шофьорът му навлязъл в участъка със скорост над 110 км/ч при разрешени 90 км/ч. Междувременно камионът на подсъдимия бил заел почти цялото платно. Водачът на лекия автомобил не предприел спиране, а само отклонил наляво. Маневрата не била достатъчна, за да избегне сблъсъка. При последвалия удар на място загинали трима от пътуващите в колата, а двама получили травми.
Горната инстанция прие, че подсъдимият е осъществил престъплението, за което е признат за виновен. Допуснатите от него нарушения на правилата за движение несъмнено са в причинна връзка с настъпилия резултат. Той не е изпълнил задълженията си като водач: да спре на стоп-линията преди да потегли, да пропусне движещия се по главния път лек автомобил, както и след потегляне да продължи движението си по дясната лента.
От друга страна, скоростта на леката кола безспорно е надхвърляла разрешената. Тъй като движението е било в тъмната част на денонощието, на включени светлини, тя е трябвало да бъде съобразена с възможността за спиране. С помощта на вещо лице по назначена от Апелативния съд техническа експертиза бе установено, че ако шофьорът на автомобила се е движел със съобразена скорост, той би спрял преди мястото на удара. Изводът е, че неговата скорост също е причина за произшествието, а в настъпването на ПТП-то с виновното си поведение е участвал и водачът на леката кола. Това смекчава отговорността на подсъдимия.
Характеристиките на деянието и високата му обществена опасност изключват намаляване на наказанието, каквото е искането на защитата. В същото време въззивният съд изрази несъгласие с твърдението на частните обвинители, че така определено, то създава усещане за безнаказаност, за липса на справедливост и адекватно правораздаване. "Наказателната репресия при транспортните престъпления бележи непрестанно завишаване, но приложим е законът, актуален към времето на извършване на престъплението, а и предвидените вече по-тежки наказания в по-голямата си част се свързват с нарушения като управление след употреба на алкохол, наркотични вещества или значително превишаване на скоростта, каквито подсъдимият не е допуснал“, аргументира се съдебният състав в решението си. Обществената реакция не може да служи като средство за натиск върху съда, който определя наказанието според конкретиката на всяко дело и без да се ръководи от извънпроцесуални съображения, е записано в съдебното решение.
Съдебният акт, с който Апелативен съд – Варна потвърди присъдата на първата инстанция, подлежи на касационна проверка от ВКС.
