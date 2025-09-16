Пропуснато обслужване на съдове за битови отпадъци-2 бр. бобри на ул. "Барутен погреб", бл.2, "Митрополит Симеон", 1 бр. Норд /до ул. "Патриарх Евтимий"/, пълни кошчета на детски площадки в 9, 11 и 12-и м.р. Така посрещнаха днешния празник живеещите там, съобщиха от кметството на район "Одесос" във Варна.Проверката на еколозите е завършила с констативен протокол и снимков материал до сметопочистващата фирма ЗМБГ. Санкцията за грозната картина е в размер на 500 лв. съобразно заложеното в техническата спецификация.Съставен е протокол и за неизметени улици, които утре ще бъдат проверени и, ако резултатът не е според изискванията, ще последва нова санкция.