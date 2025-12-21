567 случая на ОРЗ във Варна за седмица, 16 с усложнения
©
От лабораторни изследвания има 37 регистрирани случая на заболели с диагноза Грип.
За периода 12.12.2025 г. – 18.12.2025 г. регистрираната в РЗИ-Варна броят на регистрираните чревни инфекции е 28 случая. За цитирания период са регистрирани 16 лица с ентероколити, 3 лица с кампилобактер, 3 лица със салмонелоза и 1 лице с ротавирусен
ентерит.
От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период са
регистрирани: 69 случая на варицела (заболяемост 15,89 ‰), 9 лица със скарлатина и 2 лица съобщени с COVID-19 (заболяемост 0,49 ‰).
В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършени
имунизации срещу жълта треска на 7 лица, а срещу COVID-19 – на 14 лица.
Още от категорията
/
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
17:21
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
14:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Oблаци и мъгла над Черноморието!
09:09 / 20.12.2025
Благомир Коцев: Изключително богата музикална и културна програма...
18:10 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.