Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) през настоящата седмица е 567 бр. (заболяемост 13,06 ‰). Случаите с усложнения от грип и ОРЗ са 16 бр.Това показват данните от от седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна.От лабораторни изследвания има 37 регистрирани случая на заболели с диагноза Грип.За периода 12.12.2025 г. – 18.12.2025 г. регистрираната в РЗИ-Варна броят на регистрираните чревни инфекции е 28 случая. За цитирания период са регистрирани 16 лица с ентероколити, 3 лица с кампилобактер, 3 лица със салмонелоза и 1 лице с ротавирусенентерит.От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период сарегистрирани: 69 случая на варицела (заболяемост 15,89 ‰), 9 лица със скарлатина и 2 лица съобщени с COVID-19 (заболяемост 0,49 ‰).В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършениимунизации срещу жълта треска на 7 лица, а срещу COVID-19 – на 14 лица.