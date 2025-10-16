От началото на годината 580 бебета са изплакали в родилното отделение на МБАЛ "Св. Анна“ във Варна. Това стана ясно от думите на началникът на отделението по неонатология д-р Миглена Маринова.През миналата 2024 година том са проплакали 858 бебета. 458 от пеленачетата са момченца, а 400 са момиченца. Има пет двойки близнаци.Като цяло през 2024 г. в област Варна са регистрирани 3647 родени деца, като от тях 3632 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 225 деца, или с 5.8%, сочат данните на Националния статистически институт в България.Както вчераинформира за нуждите на неанатологията в Окръжна болница Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" - Варна, част от националната мрежа за женско предприемачество "Бизнес на високи токчета", организира благотворителна кауза - "Бал на изоболието“, чийто цел е набирането на средства за закупуването на специализирана медицинска апаратура - специален преносим ехограф.Всеки може да помогне, като се включи с дарение в благородната кауза по банковата сметка:Фондация "СПОДЕЛИ ДОБРОТО“Алианц Банк България АДSWIFT код: BUINBGSFIBAN: BG71BUIN95611000770153"Всяко дарение е инвестиция в бъдещето – инвестиция в промяна и в полза на човешкия живот, а наградата за благородният жест е щастието на всяка майка, която държи в ръцете си своето здраво дете! Мотото на кампанията е "Заедно сътворяваме чудеса!“, обясниха от Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" – Варна.