ЗАРЕЖДАНЕ...
580 бебета са изплакали от началото на годината в МБАЛ "Св. Анна" във Варна
©
През миналата 2024 година том са проплакали 858 бебета. 458 от пеленачетата са момченца, а 400 са момиченца. Има пет двойки близнаци.
Като цяло през 2024 г. в област Варна са регистрирани 3647 родени деца, като от тях 3632 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 225 деца, или с 5.8%, сочат данните на Националния статистически институт в България.
Както вчера Varna24.bg информира за нуждите на неанатологията в Окръжна болница Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" - Варна, част от националната мрежа за женско предприемачество "Бизнес на високи токчета", организира благотворителна кауза - "Бал на изоболието“, чийто цел е набирането на средства за закупуването на специализирана медицинска апаратура - специален преносим ехограф.
Всеки може да помогне, като се включи с дарение в благородната кауза по банковата сметка:
Фондация "СПОДЕЛИ ДОБРОТО“
Алианц Банк България АД
SWIFT код: BUINBGSF
IBAN: BG71BUIN95611000770153
"Всяко дарение е инвестиция в бъдещето – инвестиция в промяна и в полза на човешкия живот, а наградата за благородният жест е щастието на всяка майка, която държи в ръцете си своето здраво дете! Мотото на кампанията е "Заедно сътворяваме чудеса!“, обясниха от Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" – Варна.
Още от категорията
/
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва да се изучава като пример за процесионално нарушение
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва ...
18:47 / 15.10.2025
Земетресение между Варна и Добрич!
09:04 / 15.10.2025
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.