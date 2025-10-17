ЗАРЕЖДАНЕ...
60-години навърши днес Школата за водолази на ВМС
По този случай се състоя тържествена церемония, на която присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командири на военни формирования, дислоцирани във Варна, офицери от Щаба на ВМС, военнослужещи и цивилни служители от Военноморска база Варна и формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в базовия район.
Своето място в строя заеха бивши командири и началници на Школата, както и ветерани, служили и работили в нейния състав през годините.
Празнично слово произнесе началникът на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители капитан III ранг Атанас Маринов.
Бяха връчени награди и обявена благодарност на отличили се с безупречно изпълнение на функционалните си задължения и проявили висока отговорност военнослужещи.
За гостите и ветераните беше подготвена демонстрация на техника и оборудване, а след това се състоя традиционната среща на поколенията.
Първият български офицер, завършил офицерски водолазен курс, е капитан-лейтенант Борис Попов. Именно той през 1904 г. започва обучението на водолази и организира първата водолазна школа в България. Подготвените във школата водолази са ползвани за построяването на хелинга за миноносците във флотския район Варна.
През месец октомври 1917 г. е организирана постоянна водолазна школа, подчинена на Портовото капитанство във Варна с ръководител подофицер-водолаз Димитър Аджемлерски. В края на войната, през 1918 г. във флота вече има четиринадесет водолази - двама офицери, двама подофицери и десет моряци.
От 1 януари 1921 г. започва да действа водолазна школа с началник подофицер Вълчо Стисков, в която за година са подготвяни по десет водолази.
След промените през 1944 г. към състава на Военноморска база Варна щатно е обособен водолазен взвод от пристанищната рота, а година по-късно - водолазен взвод от специалната дружина.
Така се стига до датата 15 октомври 1965 г., когато като отделно подразделение се разкрива Школа за водолази към Дивизиона за охрана на рейда с първи началник капитан III ранг Иван Минков. Именно тя се приема за "рожден ден“ на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители.
Подготвените в школата водолази осигуряват дейностите при строителството на кейовите стени и търсенето на мини в подстъпите към пристанищата. Участват в евакуацията на потънала военна техника. Елиминират подводни препятствия по фарватера, като гарантират безопасната работа под вода.
И в онези години на утвърждаване и развитие, както и днес, освен специфичните дейности, извършвани от водолазите, трябва да се отбележи и помощта, която те оказват на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Водолазите са винаги на необходимото място, за да помагат и спасяват – Аспарухово през 1975 г., Белослав през 1978 г., река Тополница през 1992 г., пристанище Варна през 2001 г. За своите доблестни постъпки много военнослужещи от водолазния състав са наградени с високи правителствени награди и отличия.
Понастоящем част от водолазния състав на Центъра носи и специфично за ВМС дежурство – "Борден спасител“ на борда на дежурния вертолет. Това е способност, която дава възможност задачите, изпълнявани от водолазния състав, да бъдат разширени.
Достиженията на водолазната медицина, като неразделна част от подготовката на бъдещи водолази, заемат достойно място в историята на това специфично формирование на Военноморските сили.
Водолазната медицина у нас започва своето развитие в началото на 60-те години, когато се извършват първите непрофесионални учебно-тренировъчни водолазни спускания. Основен източник на теоретични знания са чуждестранни, европейски и руски издания, което дава възможност за използване на постиженията и опита на водещи в света водолазни центрове и специалисти.
Първите лекари със специализирана подготовка по водолазна медицина като докторите Й. Русев, П. Ганчев и В. Митев участват активно и в изследователски програми, подводни експерименти и спортно-състезателна водолазна дейност.
Водолазните спускания се провеждат под строг медицински контрол и активно наблюдение на здравословното състояние на водолазите. Медицинското освидетелстване на водолазите се извършва при стриктно спазване на нормативните документи, което създава условия за безкомпромисен подбор и недопускане на създаване на предпоставки за инциденти.
